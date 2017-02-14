Губернатор Марина Ковтун обсудила с руководителем регионального Управления Росреестра вопросы упрощения процедур ведения бизнеса в части земельно-имущественных отношений

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области Софьей Наймушиной.



Глава региона отметила широкое взаимодействие правительства Мурманской области и регионального Управления Росреестра. Прежде всего, оно касается федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы реализации прав и кадастрового учета недвижимости». Эффективным является сотрудничество в сфере развития информационных технологий в сфере предоставления услуг через МФЦ. Так, в 2016 году в Мурманской области были полностью закрыты офисы приема-выдачи документов Управления, а поток заявителей перенаправлен в МФЦ. Марина Ковтун отметила также тесное взаимодействие Управления Росреестра с региональными министерствами природных ресурсов и экологии, министерством имущественных отношений.



Софья Наймушина проинформировала губернатора о текущей деятельности ведомства. В частности, о реализации в регионе целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов в части земельно-имущественных отношений. Как отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области, одним из инструментов развития бизнеса является упрощение порядка оформления земельных участков и объектов недвижимости.





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