Правопреемников пенсионных накоплений можно определять заранее

Каждый гражданин, у которого формируются средства пенсионных накоплений, имеет право заранее определить правопреемников и то, в каких долях эти средства будут распределяться между ними в случае его смерти. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), в зависимости от того, где формируются пенсионные накопления.



При отсутствии такого заявления в первую очередь правопреемниками считаются дети, супруг и родители застрахованного лица, во вторую – братья, сестры, дедушки и внуки. Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной очереди осуществляется в равных долях. Правопреемники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных накоплений в том случае, если отсутствуют родственники первой очереди.



Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений можно не позднее 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке.



Если пенсионные накопления умершего гражданина находятся в негосударственном пенсионном фонде, то выплаты правопреемнику осуществляет соответствующий НПФ. Однако в случае аннулирования лицензии НПФ выплату накоплений будет производить Пенсионный фонд РФ.



Средства пенсионных накоплений формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов на накопительную часть пенсии, у участников Программы государственного софинансирования пенсии и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Также данные средства сформировались у мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения в том случае, если в период 2002-2004 годов работодателем за них перечислялись страховые взносы на накопительную часть пенсии.





/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /