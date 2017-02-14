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14.02.2017 13:30

В выставочном зале областного художественного музея будут представлены украшения из частных коллекций

15 февраля в 12.00 в выставочном зале Мурманского областного художественного музея (ул. Софьи Перовской, 3, II этаж) откроется выставка «Прекрасная пара: серьги» из цикла «Простые вещи».

В экспозиции будут представлены серьги, сделанные из кожи, полудрагоценных камней, эмали, серебра, морских раковин, коралла, дерева. Многие работы выполнены членами Союза художников России: Никитой Духно, Евгением Барановым, Владимиром Баландиным, а также профессиональными художниками и дизайнерами – Владимиром Христофоровым, Сабиной Кадиевой, Нелей Макеевой и другими мастерами.

Выставка продлится до 19 марта.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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