В выставочном зале областного художественного музея будут представлены украшения из частных коллекций

15 февраля в 12.00 в выставочном зале Мурманского областного художественного музея (ул. Софьи Перовской, 3, II этаж) откроется выставка «Прекрасная пара: серьги» из цикла «Простые вещи».



В экспозиции будут представлены серьги, сделанные из кожи, полудрагоценных камней, эмали, серебра, морских раковин, коралла, дерева. Многие работы выполнены членами Союза художников России: Никитой Духно, Евгением Барановым, Владимиром Баландиным, а также профессиональными художниками и дизайнерами – Владимиром Христофоровым, Сабиной Кадиевой, Нелей Макеевой и другими мастерами.



Выставка продлится до 19 марта.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /