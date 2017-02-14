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14.02.2017 11:25

В Мурманске произошло ДТП, в результате которого один человек погиб

Накануне в Мурманске на проезде от автодороги Кола Р-21 до ул. Планерной (в районе дома №64 по ул.Маклакова) водитель автомобиля "Шевроле" по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем "Тойота", с которой в последствии допустил столкновение автомобиль "Шкода".
В результате столкновения водитель автомобиля "Шевроле" от полученных травм скончался в медицинском учреждении. По предварительным данным травмы получили также 2 женщины-пассажирки (автомобилей "Шевроле" и "Тойота").
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.
Руководство ОБ ДПС обращается к водителям с просьбой о неукоснительном соблюдении скоростного режима и правил маневрирования, учете дорожных и погодных условий, повышенном внимании и концентрации, особенно в часы интенсивного городского движения.

/ ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области /
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