В Мурманске произошло ДТП, в результате которого один человек погиб

Накануне в Мурманске на проезде от автодороги Кола Р-21 до ул. Планерной (в районе дома №64 по ул.Маклакова) водитель автомобиля "Шевроле" по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем "Тойота", с которой в последствии допустил столкновение автомобиль "Шкода".

В результате столкновения водитель автомобиля "Шевроле" от полученных травм скончался в медицинском учреждении. По предварительным данным травмы получили также 2 женщины-пассажирки (автомобилей "Шевроле" и "Тойота").

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

Руководство ОБ ДПС обращается к водителям с просьбой о неукоснительном соблюдении скоростного режима и правил маневрирования, учете дорожных и погодных условий, повышенном внимании и концентрации, особенно в часы интенсивного городского движения.



/ ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области /







