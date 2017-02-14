УФАС оштрафовало "Мурманоблгаз" на 150 тысяч рублей за уклонение от заключения договора с управляющей организацией

В прошлый четверг, 09 февраля 2017 года Мурманское УФАС России по результатам рассмотрения административного дела оштрафовало ОАО «Мурманоблгаз» на 150 тыс. рублей за уклонение от заключения договора с ООО «Управдом» на проведение работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования, сопровождающегося навязыванием платной услуги «Выдача выписки из архивных данных».

Основанием для привлечения к административной ответственности послужило обращение управляющей организации.

По результатам рассмотрения указанного заявления Мурманское УФАС России усмотрело в действиях ОАО «Мурманоблгаз» признаки нарушения пункта 5 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», что послужило основанием для выдачи ОАО «Мурманоблгаз» предупреждения о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ОАО «Мурманоблгаз» было предложено заключить с ООО «Управдом» договор на проведение работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования в отношении многоквартирных жилых домов, перечисленных в заявке ООО «Управдом», исключив, при этом, необоснованное требование о предоставлении данных о количестве вводов, количестве стояков, количестве кранов отпуска, протяжённости внутреннего газопровода.

Предупреждение Мурманского УФАС России в установленный срок исполнено не было, в связи с чем, Управлением было принято решение о возбуждении в отношении ОАО «Мурманоблгаз» дела, в результате рассмотрения которого Общество признано нарушившим антимонопольное законодательство.

К нарушителю законодательства применены штрафные меры, которые предусматривает часть 1 статьи 14.31 Кодекса об административных правонарушениях.

Стоит отметить, что на момент вынесения постановления об административном правонарушении нарушение антимонопольного законодательства прекращено ОАО «Мурманоблгаз» путём направления в адрес ООО «Управдом» проекта договора на проведение работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования, исключив требование о предоставлении ООО «Управдом» информации о перечне внутридомового газового оборудования в обслуживаемых управляющей организацией домах.



Справочно: В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение, запрещается уклоняться от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара, а также в случае, если такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.



