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14.02.2017 11:05

В Мурманской областной научной библиотеке стартовала информационная акция "Защитники Земли Русской"

Кирилл Коган.

Мурманчанам расскажут о героях земли Русской. Акция приуроченная к Дню защитника Отечества стартовала в областной научной библиотеке. Познавательное мероприятие стало уже традиционным, проводят его более 5 лет. За это время в исторических викторинах и конкурсах поучаствовали тысячи школьников, студентов и преподавателей областного центра. В этом году упор сделан на героев, увековеченных в барельефе новгородского памятника "Тысячелетие России". Продлится акция до 23 февраля, посетить научную библиотеку могут все желающие.
Заведующая отделом Мурманской областной универсальной научной библиотеки Светлана Леоневская: "Мы не военкомат, у нас немного другая задача, мы не призывная комиссия, мы рассказываем молодым людям о том, что нам есть, чем гордиться. И это святая обязанность и честь защищать свою страну. Мы видим, как меняется отношение у молодых людей, когда мы только начинаем говорить, и по ходу мероприятия. Мы, конечно же, рассказываем историю".
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