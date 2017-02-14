В областном центре стартовал конкурс "Педагогические надежды"

Кирилл Коган.

Молодые учителя Мурманска соревнуются в профессиональном мастерстве. В областном центре, на базе гимназии №10, стартовал конкурс "Педагогические надежды". Его проводят 8 год подряд, в этот раз в нем принимают участие 35 преподавателей, стаж работы которых не превышает 3 лет. В этом году в конкурсе рекордное количество участников - мужчин, их 9. В первый день на суд жюри конкурсанты представили визитные карточки о себе. Далее -открытые уроки и мастер классы. Имена победителей станут известны 2 марта.

Директор МБОУ СОШ №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Педагогические надежды" сейчас открывают целую череду конкурсов для школьных педагогов. Это и "педагогические надежды", "Сердце отдаю детям", уроки педмастерства, "Учитель города" и "Учитель здоровья". Безусловно, для всех организаторов и руководителей школ именно "Педагогические надежды" самый трепетный день, потому что на сцену выходят молодые специалисты, вчерашние наши выпускники".

Одной из участниц конкурса стала Анна Нефедова, учитель начальных классов мурманской школы №5. У педагога небольшой стаж работы - 2 года, что не мешает претендовать на победу. К соревнованиям профмастерства Анна подошла со всей ответственностью. Готовилась несколько месяцев.

Учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 г. Мурманска Анна Нефедова: "Для чего мне этот конкурс? Чтобы показать себя и быть уваренной в том, что я действительно нужна школе и, вообще, педагогической деятельности".







