Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
14.02.2017 11:00

В областном центре стартовал конкурс "Педагогические надежды"

Кирилл Коган.

Молодые учителя Мурманска соревнуются в профессиональном мастерстве. В областном центре, на базе гимназии №10, стартовал конкурс "Педагогические надежды". Его проводят 8 год подряд, в этот раз в нем принимают участие 35 преподавателей, стаж работы которых не превышает 3 лет. В этом году в конкурсе рекордное количество участников - мужчин, их 9. В первый день на суд жюри конкурсанты представили визитные карточки о себе. Далее -открытые уроки и мастер классы. Имена победителей станут известны 2 марта.
Директор МБОУ СОШ №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Педагогические надежды" сейчас открывают целую череду конкурсов для школьных педагогов. Это и "педагогические надежды", "Сердце отдаю детям", уроки педмастерства, "Учитель города" и "Учитель здоровья". Безусловно, для всех организаторов и руководителей школ именно "Педагогические надежды" самый трепетный день, потому что на сцену выходят молодые специалисты, вчерашние наши выпускники".
Одной из участниц конкурса стала Анна Нефедова, учитель начальных классов мурманской школы №5. У педагога небольшой стаж работы - 2 года, что не мешает претендовать на победу. К соревнованиям профмастерства Анна подошла со всей ответственностью. Готовилась несколько месяцев.
Учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 г. Мурманска Анна Нефедова: "Для чего мне этот конкурс? Чтобы показать себя и быть уваренной в том, что я действительно нужна школе и, вообще, педагогической деятельности".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.06
Евро = 61.77
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.