На очередном ток-шоу «Отцы и дети» заполярная молодежь поговорит о волонтерском движении

15 февраля в 14.30 в фестивальном зале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (ул. Пушкинская 3) состоится ток-шоу «Отцы и дети». Тема очередной встречи – «Волонтеры среди нас». Учащиеся гимназии № 5, лицея № 2, строительного колледжа им. Н.Е. Момота и мурманского индустриального колледжа поговорят о том, кто такой волонтер и что побуждает человека оторваться от собственных повседневных забот ради помощи окружающим.



О том, как стать волонтером, какие волонтерские движения существуют в столице Заполярья, расскажут приглашенные эксперты: Ирина Малышева – главный специалист отдела по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Никита Тихомиров – специалист по работе с молодежью Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, Анастасия Шалаева – активный участник волонтерской и общественной деятельности, другие специалисты.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /