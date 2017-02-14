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14.02.2017 13:15

На очередном ток-шоу «Отцы и дети» заполярная молодежь поговорит о волонтерском движении

15 февраля в 14.30 в фестивальном зале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (ул. Пушкинская 3) состоится ток-шоу «Отцы и дети». Тема очередной встречи – «Волонтеры среди нас». Учащиеся гимназии № 5, лицея № 2, строительного колледжа им. Н.Е. Момота и мурманского индустриального колледжа поговорят о том, кто такой волонтер и что побуждает человека оторваться от собственных повседневных забот ради помощи окружающим.

О том, как стать волонтером, какие волонтерские движения существуют в столице Заполярья, расскажут приглашенные эксперты: Ирина Малышева – главный специалист отдела по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Никита Тихомиров – специалист по работе с молодежью Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, Анастасия Шалаева – активный участник волонтерской и общественной деятельности, другие специалисты.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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