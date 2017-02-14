Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
14.02.2017 12:45

Году экологии посвящен конкурс рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей»

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках регионального плана мероприятий по проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий объявляет конкурс детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей».
К участию в конкурсе приглашаются авторы работ в возрасте от 6 до 14 лет включительно, проживающие на территории Мурманской области.
Срок представления работ на конкурс: по 24 апреля 2017 года.

В рамах конкурса установлено четыре номинации:

грибы – работы с изображением видов грибов, занесенных в Красную книгу Мурманской области;

лишайники – работы с изображением лишайников, занесенных в Красную книгу Мурманской области;

растения – работы с изображением видов растений, занесенных в Красную книгу Мурманской области (водоросли, мохообразные, сосудистые растения);

животные – работы с изображением видов беспозвоночных, позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Мурманской области.

Подробная информация о конкурсе и условиях участия в нем, а также форма заявки размещена на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Контактное лицо: Зайцева Елена Юрьевна, тел. (815 2) 486-782, электронный адрес ezaitseva@gov-murman.ru.


/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.06
Евро = 61.77
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.