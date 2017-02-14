Году экологии посвящен конкурс рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей»

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках регионального плана мероприятий по проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий объявляет конкурс детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей».

К участию в конкурсе приглашаются авторы работ в возрасте от 6 до 14 лет включительно, проживающие на территории Мурманской области.

Срок представления работ на конкурс: по 24 апреля 2017 года.



В рамах конкурса установлено четыре номинации:



грибы – работы с изображением видов грибов, занесенных в Красную книгу Мурманской области;



лишайники – работы с изображением лишайников, занесенных в Красную книгу Мурманской области;



растения – работы с изображением видов растений, занесенных в Красную книгу Мурманской области (водоросли, мохообразные, сосудистые растения);



животные – работы с изображением видов беспозвоночных, позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Мурманской области.



Подробная информация о конкурсе и условиях участия в нем, а также форма заявки размещена на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.



Контактное лицо: Зайцева Елена Юрьевна, тел. (815 2) 486-782, электронный адрес ezaitseva@gov-murman.ru.





/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /



