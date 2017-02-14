Министр образования и науки Мурманской области вместе с родителями будет сдавать ЕГЭ по русскому языку

15 февраля министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко в одной из мурманских школ примет участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

В акции участвуют более 50 субъектов Российской Федерации, в том числе и Мурманская область.

В этот день родители выпускников смогут пройти всю процедуру ЕГЭ вместе со своими детьми: от рамки металлодетектора на входе в пункт проведения экзамена до получения результатов экзамена.

Помимо родителей, возможность сдать экзамен в этот день имеют и представители СМИ.

На мероприятии можно будет увидеть:

- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях;

- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;

- как происходит печать контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ);

- как выглядят КИМ ЕГЭ 2017 года по русскому языку.



В мероприятии вместе с родителями примут участие Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области, главы муниципальных образований региона, руководители отделов образований и учителя школ.





/ Министерство образования и науки Мурманской области /



