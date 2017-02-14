В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 февраля.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С 9 ЧАСОВ 13 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 14 ФЕВРАЛЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ 62, 66, 68

С 9 ЧАСОВ 13 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 15 ФЕВРАЛЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 60, 86, 218, 220, 222

С 9 ЧАСОВ 14 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 16 ФЕВРАЛЯ – ПР. Кольский, 160.



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 11.00 ул. Крупской, 23, 25, 27

09.00 – 17.00 ул. Фадеев Ручей, 19

09.00 – 20.00 ул. Капитана Копытова, 6



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Бондарная, 28, 32, 34

ул. Свердлова, 70, 72



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 11.00 ул. Полухина, 16



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/ Администрация города Мурманска /