"Ассоциация полярников Мурманской области" примет участие в мероприятиях Года экологии

Елена Ямаш.

Конкретное обсуждение - на заседании Совета общественной организации. Присутствовали представители регионального правительства и руководители крупнейших вузов Заполярья. Год экологи на Кольском Севере - это 5 стратегических задач. 100 мероприятий. Почти 3 с половиной миллиарда рублей, направленных на природоохранные мероприятия. Главным образом это инвестиции крупных промышленных предприятий. Особое внимание - ликвидации свалки брошенных кораблей в Кольском заливе, снижению выбросов при перевалке угля, нефти и нефтепродуктов.

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова: "Наш экологический план - это не просто перечень мероприятий. Это, прежде всего, конкретные дела. И среди них - строительство в заказниках мест для отдыха, экологические субботники, обустройство экологических троп, экологическое волонтерство, участие во всевозможных конкурсах".







