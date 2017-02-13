Транспорт больше не помеха. Мешающие уборке мурманских улиц автомобили эвакуируют

Наталия Бурдина.

45 машин, мешающих работе дорожной техники, эвакуировали с улиц Мурманска только за минувшую неделю. Несмотря на то, что о графиках уборки снега сообщают заранее - и на сайте мэрии, и в СМИ, многие водители свои авто не убирают. Сегодня дорожники очищали подъем от улицы Ломоносова к телецентру на Сопке Варничной. Рельеф сложный, дорога - узкая. Несколько поворотов. Усложнила задачу и погода. Синоптики прогнозируют - снегопады продолжатся до выходных.

Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "Да, мы уже готовы, с самого утра начинаем подсыпку песко-соляной смесью, потом по технологии уборки ждем, убираем, соответственно, опять засыпаем дороги, чтобы избежать скользкости".







