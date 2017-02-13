Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
13.02.2017 18:55

В Мурманске трое мужчин напали на почтальона

Артем Дашевский.

В Мурманске сегодня трое мужчин напали на почтальона. В полицию поступило сообщение о том, что около дома на улице Героев-североморцев обнаружена женщина с травмой головы. Пострадавшую без сознания доставили в больницу.
Начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова: "Жительница Мурманска 1976 года рождения разносила по адресам пенсию, и в результате в одном из подъездов неизвестные на нее напали и ударили ее молотком по голове, после чего отобрали у нее сумку с денежными средствами".
Грабителей задержали по горячим следам. Все они - жители Мурманска. Возбуждено уголовное дело. Нападавшим грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет. Как прокомментировали в региональном управлении "Почты России" - все сотрудники застрахованы от рисков, связанных с исполнением служебных обязанностей. Пострадавшей окажут помощь в лечении и материальную поддержку. Взятые обязательства перед клиентами почта выполнит в срок и в полном объеме.
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.85
Евро = 62.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.