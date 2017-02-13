В Мурманске трое мужчин напали на почтальона

Артем Дашевский.

В Мурманске сегодня трое мужчин напали на почтальона. В полицию поступило сообщение о том, что около дома на улице Героев-североморцев обнаружена женщина с травмой головы. Пострадавшую без сознания доставили в больницу.

Начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова: "Жительница Мурманска 1976 года рождения разносила по адресам пенсию, и в результате в одном из подъездов неизвестные на нее напали и ударили ее молотком по голове, после чего отобрали у нее сумку с денежными средствами".

Грабителей задержали по горячим следам. Все они - жители Мурманска. Возбуждено уголовное дело. Нападавшим грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет. Как прокомментировали в региональном управлении "Почты России" - все сотрудники застрахованы от рисков, связанных с исполнением служебных обязанностей. Пострадавшей окажут помощь в лечении и материальную поддержку. Взятые обязательства перед клиентами почта выполнит в срок и в полном объеме.







