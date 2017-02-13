"Лыжня России-2017". Почти восемь тысяч северян присоединились к большой всероссийской гонке

Елена Ямаш.

"Лыжня зовет!" и мурманчан. 46 массовый спортивный конкурс. Соревнования продолжительностью больше трех месяцев. Испытать свои силы могут спортсмены любого возраста и степени подготовки. Участники ведут дневник учета пройденных километров. В нем фиксируют каждый выход на трассу. Записи подтверждают талонами. Получают их на контрольных пунктах. В апреле определят лауреатов конкурса. Победителей наградят медалями, кубками, дипломами и ценными подарками.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "В последнее время Совет депутатов, администрация города Мурманска уделяет особое внимание развитию инфраструктуры спорта. Совместными усилиями нам удалось здесь, на КП-2, сделать освещенную трассу, и эта трасса очень востребована мурманчанами".









