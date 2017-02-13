Олимпиада в погонах. В "Саамской деревне" зажгли огонь Всемирных военных игр, которые принимает Россия

Артем Дашевский.

Более тысячи военнослужащих Северного флота в Североморске примут участие в эстафете огня III зимних Всемирных военных игр. Накануне его зажгли на территории этнической "Саамской деревни". В Куваксе, от лучины шамана. В специальной лампаде пламя уже доставили в Североморск юнармейцы. Эстафета огня всемирных военных игр в России проводится впервые. В субботу, 18 февраля, на Приморской площади его торжественно отправят дальше в путь по стране.

Начальник экспедиционного центра Министерства обороны РФ Евгению Бинюков: "В 2017 году центром запланированы к проведению экспедиция на Северный полюс, в ходе которой будут решены ряд задач, и я считаю очень символичной передачу огня этой эстафеты от экспедиции движения юнармейцев к продолжателю славных традиций в деле освоения Арктики в интересах вооруженных сил".

В III Всемирных военных играх в России принимают участие девять городов, от Хабаровска до Калининграда. Игры объединят около тысячи представителей военного спорта из более чем 25 стран мира.







