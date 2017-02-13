Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
13.02.2017 16:35

В правительстве Мурманской области состоялось оперативное совещание

Анастасия Ярославская.

В Островной, наконец, завезли свежие продукты. Как прозвучало сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве, напряжение идет на спад. Отныне любые изменения в расписании теплохода "Клавдия Еланская" обещано вносить только после согласования. Сегодняшняя повестка в целом была с социальным акцентом. Обсудили и школьные автобусы, и права инвалидов, и погашение зарплатных долгов. Целевые модели упрощения ведения бизнеса - это уже распоряжение Москвы. Субъектам спущен алгоритм по улучшению инвестпривлекательности. Одиннадцать моделей по приоритетным направлениям должны быть готовы к 1 марта.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Надо все силы направить на то, чтобы эта работа была выполнена в срок. Главное, чтобы в этих "дорожных картах" конкретные мероприятия содержались, а не намерения и общие слова".
Моногорода готовятся к дополнительной комплексной задаче. В рамках стратегического развития страны не только дать "зеленый свет" бизнес-разнообразию, но и сделать 5 шагов благоустройства для повышения качества городской среды. Проекты разработаны, совсем скоро - общественное обсуждение. Марина Ковтун обратила внимание на важность использования социальных сетей. Ресурс мощный, но местные власти им плохо пользуются. Среди отстающих - Ковдор, Мончегорск и Ревда.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Вы видите - создаются мощные параметры работы. Если не включиться в эту работу, то моногорода так и останутся моногородами, а задача-то какая - чтобы там была проведена диверсификация экономики и зависимость моногорода была бы минимальной".



← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.85
Евро = 62.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.