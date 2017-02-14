"С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать". В Оленегорске состоялся областной фестиваль солдатской песни

Светлана Деменева.

"С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать". Традиционный фестиваль солдатской песни. В 21 раз в Оленегорске - его посвятили годовщине вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 - там официально закончилась война. Но для участников событий, это не праздник, - а день памяти - о друзьях, командирах, которые ушли из жизни, выполняя свой долг. И 28 лет спустя бывшие афганцы прячут слезы. Венки и цветы к памятнику погибшим в той войне - в завершение фестиваля, который тоже стал памятником. Музыкальным.

Заместитель председателя Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Наталия Ведищева: "Когда мужчина выбирает профессию, надевает погоны, он должен знать, что в любой момент он обязан отдать жизнь. За страну, за своих родных и близких. Фестиваль начинался афганской песни - сегодня он солдатский. Потому, что таких примеров за эти 28 лет много. Что сегодня хотелось бы вспомнить всех".







