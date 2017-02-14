"Доктор луч". Финал конкурса профмастерства среди медиков

Елена Сивонен.

Специальности - радиология, ультразвуковая диагностика и рентгенология. Всего участников из медучреждений области - 14. Лучшие из лучших. В программе - тестирование на знание теории, предзащита портфолио, решение ситуационных задач. Областной конкурс - уже седьмой медицинской тематики. Цель проведения - пропаганда здорового образа жизни, профилактики заболеваний посредством ранней диагностики, повышение ответственности пациентов, уважения к нелегкому труду врачей.

Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "Здесь сегодня находятся высокие профессионалы своей профессии. Это люди, которые уже умеют многое. Они уже делают свое дело на "отлично". При этом, это люди, которые готовы показать свою профессию, умеют передавать свой опыт".





