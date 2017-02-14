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14.02.2017 12:00

Воспитанницы Детской школы искусств г. Полярный стали лауреатами и дипломантами III Международный фестиваля-конкурса «Увеличительное стекло»

С 1 по 3 февраля в Москве проходил III Международный фестиваль-конкурс «Увеличительное стекло», организатором которого выступил международный проект творческого и личностного развития детей и молодёжи «Дети XXI века».

Мурманскую область на конкурсе представил танцевальный коллектив «Веснушки» Детской школы искусств г. Полярный под руководством Татьяны Серёгиной.
25 учениц 3-6 классов хореографического отделения школы искусств представили на суд жюри 11 хореографических постановок в номинациях: «Народный танец», «Народно-стилизованный танец», «Детский танец», «Свободная пластика». Все постановки были высоко отмечены жюри, а юные танцовщицы стали не только обладательницами 16 именных кубков, но и получили звания лауреатов и дипломантов различных степеней:  один диплом лауреата 1 степени, четыре диплома лауреата 3 степени, четыре диплома 1 степени, два диплома 3 степени.
На заключительном круглом столе танцевальными мастерами был отмечен высокий уровень подготовки участниц хореографического ансамбля «Веснушки», а одной из воспитанниц преподавателя Татьяны Серёгиной – Виктории Гулий было сделано предложение после окончания школы стать студенткой хореографического факультета Московского государственного института культуры.
Ученицы Татьяны Серёгиной также были приглашены на открытие мемориальной доски в память о погибших 25 декабря 2016 года артистах ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В.Александрова. 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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