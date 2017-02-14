67 лет назад в Москве подписали советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи»

14 февраля 1950 года в Москве был подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи». Договор вступил в силу 11 апреля того же года и действовал до 11 апреля 1980 года. Первые связи между Русским государством и Китаем предположительно относятся к 13 веку. История договорных отношений между двумя странами начинается в 1689 году, когда был подписан Нерчинский договор – первый договор между Россией и Китаем, установивший границу между государствами, порядок торговли и разрешения споров. В рамках договора Россия отказалась от претензий на значительные территории южнее Амура. Вторым ключевым договором, перед которым был еще ряд менее значительных, стал Айгунский договор, по которому Россия получает значительную часть тогдашней Маньчжурии, включая Приморье («Уссурийский край»). Он был подписан в 1858 году ослабленной Второй опиумной войной династией Цинн. В 1897-1903 годах Россия строит первоначальную, наиболее короткую и прямую линию Транссибирской магистрали, пересекающую Маньчжурию (Китайско-Восточная железная дорога, КВЖД). В ходе ее строительства в 1898 году русскими основан город Харбин, который выполнял функции железнодорожной станции КВЖД, и город Далянь (Дальний), который построен на арендованной русскими китайской территории. В этом же году между Россией и Китаем была подписана Русско-китайская конвенция, по которой Россия закрепила статус КВЖД и арендовала территории для доступа к морю, в том числе Порт-Артур. После поражения России в Русско-японской войне в 1905 году подписывается Портсмутский мирный договор, по которому Россия теряет арендуемые порты, а также ветку КВЖД от Порт-Артура до Куаньчэнцзы. А также денонсируется Союзный договор между Российской империей и Китаем 1896 года. После Октябрьской революции 1917 года из России в Китай поступают беженцы. Русское население Харбина, Шанхая и других китайских городов увеличивается. До 1925 года советское правительство оказывало поддержку Гоминьдану и Чан Кайши. Однако по мере продвижения Чан Кайши к власти возникли конфликты между его сторонниками и коммунистами. Один из них, касающийся КВЖД, затронул интересы СССР. В 1937-1942 годах СССР (советские специалисты, летчики, военные советники) оказывают содействие Китаю в войне против японских захватчиков, а в 1945-1949 годах при советской поддержке к власти в Китае приходит Мао Цзэдун и КПК. Расцвет советско-китайских отношений пришелся на середину 20 столетия. СССР Китаю оказывает помощь в строительстве государства, армии, обучении специалистов. Китаю вновь переданы Далянь, КВЖД. Однако уже с 1956 года отношения между двумя странами начинают ухудшаться, с приходом к власти Хрущева. Мао Цзэдун обвиняет советское правительство в ревизионизме и уступкам Западу (в частности, во время Карибского кризиса). В 1963 году страны письменно выражают друг другу свои идеологические позиции, а в 1964 году происходит практически полный разрыв отношений между КПСС и КПК. Именно тогда советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи» фактически потерял свое значение, хотя формально действовал до 11 апреля 1980 года. Но за год до истечения срока договора, китайская сторона заявила, что не будет его продлевать.

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