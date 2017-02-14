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14.02.2017 11:30

Более 120 тысяч рублей похитили телефонные мошенники у северян

За выходные дни сотрудниками полиции возбуждено 4 уголовных дел по фактам мошенничеств.

В отдел полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску обратилась 63-летняя жительница областного центра. Женщина пояснила полицейским, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов, сообщив, что сын северянки попал в беду, после передал трубку «сыну», который сказал, что совершил преступление и для освобождения его от ответственности необходимо 100 тысяч рублей. Необходимую денежную сумму женщина перевела на указанный ей номер телефона и лишь после этого связалась с сыном.

Также от действий мошенников пострадала 70-летняя мурманчанка и 24-летняя жительница Гаджиево, которым на телефон пришло СМС-сообщение «Ваша банковская карта заблокирована». Северянки позвонили по указанному номеру. Им ответила девушка, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и пояснила, что для разблокировки карты необходимо сообщить ей данные банковской карты. Потерпевшие сообщили требуемую информацию, после чего у них со счета было списано в общей сложности более 20 тысяч рублей.

Еще одним потерпевшим стал 51-летний житель областного центра. Сотрудниками полиции установлено, что неизвестный заказал в фирме, где работает потерпевший, доставку продуктов питания. Заказ нужно было доставить в одну из государственных организаций города. Пока потерпевший вез заказ по указанному адресу, злоумышленник вновь связался с ним по телефону и попросил его пополнить два счета мобильных телефонов. Потраченные деньги обещал сразу вернуть. Мужчина пополнил счета телефонов на 4500 рублей. В организации, куда он доставил продукты, о заказе ничего не знали. Поняв, что его обманули, северянин обратился в полицию.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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