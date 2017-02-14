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14.02.2017 11:15

"Волонтеры Победы" приглашают принять участие в молодежной игре "РИСК"

16 февраля в 15.00 на атомном ледоколе «Ленин» пройдёт интеллектуальная игра  по вопросам истории нашей страны «РИСК».

Участие в игре не требует предварительной подготовки - необходимо лишь собрать команду из 6 человек, обладающими знаниями в области истории, а также умениями мыслить логически и доверять интуиции.

Для участия в игре необходимо в срок до 15 февраля 2017 года (до 12.00) подать заявку в организационный комитет: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, каб. 310, тел.: 8 (8152) 41-02-35, e-mail: patriot-1998@mail.ru.

Количество команд ограничено.

Организаторы игры: Региональное отделение ВОД «Волонтёры Победы» Мурманской области и  ГОБУ МП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе».

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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