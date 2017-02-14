В Кольском районе возбуждено уголовное дело по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения

12 февраля 2017 года в 21:20 на 17 км автодороги «Кола-Верхнетуломский –КПП Лотта» произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России Кольскому району установлено, что водитель автомобиля «Фолькваген-пассат», двигаясь со стороны п. Верхнетуломский в направлении п. Тулома, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-2109». В результате столкновения автомобиль «ВАЗ-2109» развернуло поперек проезжей части, вследствие чего произошло столкновение с движущимся сзади автомобилем «ВАЗ-21130».

В результате ДТП пострадал 23-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2109».

В ходе проверки сотрудники ГИБДД установили, что виновник аварии 41-летний водитель «Фолькваген-пассат» находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее житель поселка Тулома был привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде по ст. 264.1 УК РФ, ему было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года.

В отношении водителя «Фолькваген-пассат» возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Также в результате проведенного медицинского освидетельствования факт алкогольного опьянения был установлен у 31-летнего водителя «ВАЗ-2109», жителя п. Тулома, в связи с чем в отношении него был составлен административный протокол по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району)