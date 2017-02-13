Губернатор Марина Ковтун утвердила план мероприятий по обновлению парка школьных автобусов в Мурманской области

Губернатор Марина Ковтун подписала распоряжение правительства Мурманской области, утверждающее план мероприятий по обновлению парка школьных автобусов. Это «дорожная карта» исполнения требований федеральных Правил организованной перевозки групп детей автобусами.

План подразумевает полное обеспечение школ региона автобусами в 2017 году и поддержание этого уровня в 2018-2019 годах; замену школьных автобусов, не соответствующих требованиям; и реализацию мероприятий по обновлению парка школьных автобусов за счёт средств федерального бюджета.

Как сообщила сегодня на оперативном совещании глава региона Марина Ковтун, в этом году за счет средств консолидированного бюджета Мурманской области будут приобретены восемь школьных автобусов, на эти цели предусмотрено 24,6 млн рублей, в том числе в областном бюджете – более 10 млн рублей, в муниципальных бюджетах – 14 млн рублей.

В рамках реализации госпрограммы Мурманской области «Развитие образования» в 2018-2019 годах планируется приобретать ежегодно не менее четырех школьных автобусов.



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