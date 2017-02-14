В Мурманской областной филармонии прозвучали песни советского кино

Павел Кондратьев.

Песни советского кино прозвучали в областной филармонии. Вновь - полный зал. Билеты раскупили еще за две недели до концерта. На сцене — участники московского проекта "Бард-вагон". Он объединил бардов поклонников авторской песни и живой музыки, мечтавших о творческом подходе к исполнению любимых в народе песен. В Мурманске артисты - в четвертый раз, но с композициями их советских кино-лент - впервые.

Участник проекта "Бард-вагон" (г. Москва).Дмитрий Григорьев: "Нашему проекту 5 лет. Мы ездим по городам России, поэтому называемся "Барт-вагон". В основном ездим в поездах и в плацкартных вагонах. Это жизнь. Это наши реалии".





