Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
14.02.2017 09:35

В Мурманской областной филармонии прозвучали песни советского кино

Павел Кондратьев.

Песни советского кино прозвучали в областной филармонии. Вновь - полный зал. Билеты раскупили еще за две недели до концерта. На сцене — участники московского проекта "Бард-вагон". Он объединил бардов поклонников авторской песни и живой музыки, мечтавших о творческом подходе к исполнению любимых в народе песен. В Мурманске артисты - в четвертый раз, но с композициями их советских кино-лент - впервые.
Участник проекта "Бард-вагон" (г. Москва).Дмитрий Григорьев: "Нашему проекту 5 лет. Мы ездим по городам России, поэтому называемся "Барт-вагон". В основном ездим в поездах и в плацкартных вагонах. Это жизнь. Это наши реалии".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.06
Евро = 61.77
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.