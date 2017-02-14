В столице Заполярья завершился фестиваль КВН среди сотрудников УФСИН

Наталия Бурдина.

Фестиваль КВН среди сотрудников УФСИН за звание самой весёлой и находчивой борьба шла между командами областного центра, Мурмашей, Оленегорска, Апатитов и Ревды. Движению КВН уголовно-исполнительной системы Заполярья - 4 года. В этот раз игру приурочили к 76-летию регионального ведомства. Фестиваль прошел под девизом "Городу - век", посвятили юбилею Мурманска. Из игроков, которые лучше всего проявили себя по время юморного состязания, сформируют сборную УФСИН - для участия в городских и региональных соревнованиях КВН.

Заместитель начальника УФСИН России по Мурманской области Дмитрий Фокин: "Но основная задача - не участие, куда-то идти вперед, а именно сплочение нашего коллектива, потому что нам и так хватает наших серых будней, когда быт заедает, а мы тут предоставили возможность нашим сотрудникам предприятия прийти с семьями, с женами, с детьми и просто отдохнуть".