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14.02.2017 09:27

В областном Дворце культуры имени Кирова состоялся конкурс среди мужчин галантного возраста "Рыцарь нашего времени"

Павел Кондратьев.

"Рыцарь нашего времени". Финал конкурса среди мужчин галантного возраста - от 58 лет и старше. Представляют Мончегорск, Полярный, Апатиты и Мурманск. По условиям, участники сначала должны были рассказать о себе, затем состязание в красноречии, наконец - творческие номера. Кавалеры читали стихи, пели, танцевали, признавались супругам в любви. В итоге, победителем стал Александр Новиков из Полярного. Работает учителем музыки, выступает в народном коллективе "Северяне".
Александр Новиков: "Песней я занимаюсь с самого детства. Уже и не помню, когда это начиналось. На протяжении всего - и в армии, и после армии, и в ансамблях участвовал вокально-инструментальных. Ну, и до сих пор в конкурсах участвую. - Правда, что песня строить и жить помогает? - Конечно. Не знаю, как строить, а жить точно помогает".
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