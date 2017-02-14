Где живет самый галантный мужчина Заполярья? Имя "Рыцаря нашего времени" назвало жюри областного конкурса

Павел Кондратьев.

Самый галантный мужчина Кольского полуострова живет в Полярном. В Мурманской области подвели итоги областного конкурса "Рыцарь нашего времени". Его участниками были мужчины в возрасте от 58 лет и старше.

Конкурс "Рыцарь нашего времени" проводиться в Мурманской области накануне Дня защитника Отечества. Участников традиционно не много, на этот раз 6 человек. Организаторы поясняют, что в пожилом возрасте мужчины становятся более робкими и стеснительными. Даже те, кто участвуют в самодеятельности.

Методист ДК имени С.М. Кирова Яна Анисимова: "В коллективах же много занимается мужчин галантного возраста, и говоришь руководителю: "Вот у вас такой замечательный Иван Иванович, пусть он! И поёт и подает себя и солирует". А Иван Иванович: "Нет, вы что, это же я в коллективе такой, а один я не буду". Но потом все равно соглашаются, репетируют, волнуются и переживают".

Конкурсных заданий три. Оригинально представить себя, красноречиво признаться в любви и исполнить творческий номер. Кто помоложе - пел песни и танцевал в сопровождении групп поддержки, а люди постарше читали стихи и рассказывали истории из своей жизни.

Подполковник запаса Николай Калашников: "Хочется повеселить народ и поблагодарить женщин за то, что они есть на этом свете. Сказать им ласковые слова, пожелать здоровья, ну, и, чтобы счастье было!"

Каждый участник конкурса получил диплом лауреата, а победителем стал житель Полярного Александр Новиков. Человек он творческий - преподает в гимназии музыку и выступает в народном коллективе "Северяне".

Победитель конкурса Александр Новиков: "Песней я занимаюсь с самого детства. Я уже и не помню, когда это начиналось. На протяжении всего. И в армии, и после армии, и в ансамблях участвовал вокально-инструментальных. Ну и до сих пор в конкурсах участвую. - Правда, что песня строить и жить помогает? - Конечно. - Не знаю, как строить, а жить точно помогает".

Следующий региональный конкурс среди мужчин галантного возраста состоится через год - у потенциальных участников достаточно времени основательно подготовиться.