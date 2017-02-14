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14.02.2017 09:12

Настоящая кузница морских кадров. Барку "Седов" - 96 лет

Елена Сивонен.

Сегодня у гордости российского парусного флота, знаменитого барка "Седов" день рождения. 96 лет назад в Германии его спустили на воду. Легендарный, четырехмачтовый красавец - в Книге рекордов Гиннесса, как самое большое учебное парусное судно в мире.  Настоящая кузница морских кадров. За эти годы барк "Седов" совершил около ста рейсов с курсантами на борту. Его называют связующим звеном между поколения российских моряков, которые продолжают традиции морского братства. Кругосветное путешествие, историко-мемориальная экспедиция в честь 70-летия Великой Победы. Пожелания барку - быть на плову еще сотню лет, дышать свежим океанским ветром.
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