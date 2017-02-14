Дуэт - арфы и органа. В столице Заполярья выступили знаменитые музыканты

Елена Ямаш.

Дуэт - арфы и органа. На сцене Мурманской областной филармонии выступили знаменитые музыканты. Солистка Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" - под управлением Юрия Башмета - Нина Гвамичава - и дипломант международных конкурсов Юлия Иконникова. Обе ведут активную концертную деятельность в России и за рубежом. Нина играет на арфе, Юлия - на органе. В Мурманске они исполнили музыкальную сказку для детей "Снежная королева". А уже в рамках вечернего концерта прозвучали произведения Баха, Генделя, Вивальди и Чайковского.



