Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии в 2016/2017 учебном году

С 9 по 10 февраля в г. Мурманске состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии, в котором приняли участие 74 старшеклассника области. Олимпиада состояла из двух туров, теоретический тур проходил на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Участники должны были продемонстрировать глубокие знания из различных разделов биологии: биохимии, анатомии и физиологии, генетики и др.

Практический тур проходил в лабораториях Мурманского арктического государственного университета. При выполнении олимпиадных заданий участники показали владение методами биологического исследования, умение использовать лабораторное оборудование и реактивы, проводить необходимые расчеты.

По итогам олимпиады грамотами победителей и призёров были награждены учащиеся Мурманского политехнического лицея, Мурманского международного лицея, средней общеобразовательной школы № 10 г. Кандалакша, средней общеобразовательной школы № 5, средней общеобразовательной школы № 36, гимназий № 8 и № 10 г. Мурманска, гимназии № 1 г. Североморска, гимназии № 1 г. Апатиты.



Министерство образования и науки Мурманской области