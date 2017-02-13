К Дню влюбленных мурманские кондитеры испекли торт "Коварная любовь"

Яков Осетров.

14 февраля многие россияне отметят День всех влюблённых. У этого праздника нет границ, но есть проблема выбора: что подарить? Красивые и вкусные презенты - готовы предложить местные производители.

Влюбленные любят сладости, а кондитеры - свой труд. Ведь только тогда, когда в него вкладывается душа, получаются настоящие шедевры. Этому опытные мастера учат и молодых практикантов.

Ученик колледжа, помощник кондитера Алексей Морозов: "Хотелось-бы продолжить работать здесь. - И изобрести свой торт, наверное, фирменный? - Ну, это на уровне мечты".

Ученица колледжа, помощник кондитера Раиса Степанова: "Это интересно и для людей приятно делать что-то, чтобы глаз человеческий радовался".

К Дню влюбленных кондитеры создали вишнёво-клубничную "Коварную любовь". Она удачно вписалась в большую, сладкую семью.

Администратор торгового зала Ирина Вирютина: "Тортики разнообразные - есть с фруктовыми начинками, есть с орешками. Есть со взбитыми сливками, есть с кремом - кому как нравится, на любой выбор и вкус".

Чем больше в торте натуральных продуктов, чем он свежей - тем вкусней. К 14 февраля - кондитеры Заполярья создали свою "Валентинку" - сердце весом чуть больше килограмма. На очереди - маленькие сердечки.

Технолог кондитерского цеха Оксана Лебедева: "Больше орешков предпочитаем добавлять, больше сметанного делать. Небольшие тортики - они больше пользуются спросом, и мы хотим сейчас разработать линейку таких мини-тортиков".

Специально для гурманов - освоен выпуск индивидуальных сладких презентов. Пищевой принтер, заправленный шоколадными "чернилами", копирует эскиз прямо на торт. Фантазии заказчиков - безграничны.

Начальник кондитерского цеха Ирина Коренькова: "С рисунком, фотографией - любые, в общем, картинки. - Можно даже портрет любимого человека? - Можно, особенно к Дню влюбленных, портрет любимой девушки - такой вот подарок можно подарить".

Любовь - самое сладкое чувство, и у неё особый запах - цветов и ярких десертов с романтическим привкусом ягод и фруктов. С лёгкими нотками изысканных напитков. Именно так - пахнут настоящие торты, с которыми День всех влюблённых - можно отмечать каждый день!