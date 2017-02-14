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14.02.2017 10:30

В Североморске продолжается реализация проекта «Выходные – всей семьей»

12 февраля в Североморске на Базе отдыха и развлечений «Ангел» продолжилась реализация городского массового проекта «Выходные – всей семьей».

Проект стал отличной возможностью для всех жителей Североморска заняться лыжным спортом, покататься на санках и ватрушках, да и просто провести время с семьей с пользой для здоровья. 
Проект «Выходные – всей семьей» проводится в воскресные дни (Февраль-Март) с 11 до 15 часов. В данный период действия проекта работает один автобус, который будет доставлять жителей г. Североморска к месту проведения активного отдыха по маршруту: ул. Ломоносова 4 (здание администрации) – остановка ул. Кирова – остановка ул. Сев. Застава – остановка Авиагородок – загородный парк (база отдыха). 
Участникам проекта необходимо выполнить следующие условия: 
на контрольном пункте (старт, финиш) получить у дежурных специальные талоны, подтверждающие участие в проекте. Талоны и отметка в протоколе спортивным волонтером являются основными документами, подтверждающими участие в проекте. 
На этой неделе лыжный проект будет посвящен Всероссийскому Дню зимних видов спорта. 
Организатор проекта: Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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