В Североморске продолжается реализация проекта «Выходные – всей семьей»

12 февраля в Североморске на Базе отдыха и развлечений «Ангел» продолжилась реализация городского массового проекта «Выходные – всей семьей».

Проект стал отличной возможностью для всех жителей Североморска заняться лыжным спортом, покататься на санках и ватрушках, да и просто провести время с семьей с пользой для здоровья.

Проект «Выходные – всей семьей» проводится в воскресные дни (Февраль-Март) с 11 до 15 часов. В данный период действия проекта работает один автобус, который будет доставлять жителей г. Североморска к месту проведения активного отдыха по маршруту: ул. Ломоносова 4 (здание администрации) – остановка ул. Кирова – остановка ул. Сев. Застава – остановка Авиагородок – загородный парк (база отдыха).

Участникам проекта необходимо выполнить следующие условия:

на контрольном пункте (старт, финиш) получить у дежурных специальные талоны, подтверждающие участие в проекте. Талоны и отметка в протоколе спортивным волонтером являются основными документами, подтверждающими участие в проекте.

На этой неделе лыжный проект будет посвящен Всероссийскому Дню зимних видов спорта.

Организатор проекта: Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области