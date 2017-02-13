Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
13.02.2017 12:45

Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» приступил к активной фазе международного военно-морского учения «АМАН – 2017» в Аравийском море

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», выполняющего задачи дальнего похода в Индийском океане, приступил к участию в активной фазе военно-морского учения «АМАН–2017», которая началась сегодня в Аравийском море.
Учение проходит с 9 февраля в два этапа на береговой базе ВМС Пакистана в порту Карачи и в акватории Аравийского моря. В качестве наблюдателей привлечены военные моряки из 71 страны. «АМАН–2017» проходит под девизом «Вместе за мир».
В активной фазе учения принимают участие боевые корабли и суда обеспечения девяти государств. Военные моряки отрабатывают совместные тренировки, проведение досмотровых операций, мероприятия по борьбе с пиратством и защите маршрутов международной торговли.
Дальний поход БПК «Североморск» продолжается с 15 октября 2016 года. Он проходит под руководством начальника штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитана 1 ранга Станислава Варика. На первом этапе похода экипаж корабля обеспечил боевую устойчивость корабельной авианосной группы Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
За время плавания экипаж БПК «Североморск» отработал внутрикорабельные учения различной направленности от борьбы за живучесть на ходу и стоянке, до противовоздушной и противолодочной обороны. Непосредственно в Средиземном море североморцы успешно выполнили задачи поиска подводных лодок с применением палубной авиации.

/ Пресс-служба Северного флота /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.85
Евро = 62.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.