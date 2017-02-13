Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» приступил к активной фазе международного военно-морского учения «АМАН – 2017» в Аравийском море

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», выполняющего задачи дальнего похода в Индийском океане, приступил к участию в активной фазе военно-морского учения «АМАН–2017», которая началась сегодня в Аравийском море.

Учение проходит с 9 февраля в два этапа на береговой базе ВМС Пакистана в порту Карачи и в акватории Аравийского моря. В качестве наблюдателей привлечены военные моряки из 71 страны. «АМАН–2017» проходит под девизом «Вместе за мир».

В активной фазе учения принимают участие боевые корабли и суда обеспечения девяти государств. Военные моряки отрабатывают совместные тренировки, проведение досмотровых операций, мероприятия по борьбе с пиратством и защите маршрутов международной торговли.

Дальний поход БПК «Североморск» продолжается с 15 октября 2016 года. Он проходит под руководством начальника штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитана 1 ранга Станислава Варика. На первом этапе похода экипаж корабля обеспечил боевую устойчивость корабельной авианосной группы Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

За время плавания экипаж БПК «Североморск» отработал внутрикорабельные учения различной направленности от борьбы за живучесть на ходу и стоянке, до противовоздушной и противолодочной обороны. Непосредственно в Средиземном море североморцы успешно выполнили задачи поиска подводных лодок с применением палубной авиации.



/ Пресс-служба Северного флота /



