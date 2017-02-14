Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
14.02.2017 10:15

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В Кировске состоится репетиционный экзамен по русскому языку

15 февраля в Кировске состоится репетиционный экзамен по русскому языку, который проводят в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Пункт проведения экзамена - школа № 5, где будет организована аудитория для сдачи ЕГЭ. На период проведения акции (ориентировочно до 11.15 – 11.30) впервые будет разрешена фото и видеосъемка.
В акции примут участие глава Кировска В.В. Дядик., представители Комитета образования, культуры и спорта, педагогические работники школ, родители выпускников текущего года. Всего 15 человек.
К освещению мероприятия приглашают представителей местных СМИ. Для этого необходимо подать заявку в комитет образования. Срок - 8 февраля до 16 часов.
Телефон для справок 5-42-96 (Елена Александровна).

Официальный сайт органов местного самоуправления города Кировска Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.06
Евро = 61.77
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.