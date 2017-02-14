«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В Кировске состоится репетиционный экзамен по русскому языку

15 февраля в Кировске состоится репетиционный экзамен по русскому языку, который проводят в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Пункт проведения экзамена - школа № 5, где будет организована аудитория для сдачи ЕГЭ. На период проведения акции (ориентировочно до 11.15 – 11.30) впервые будет разрешена фото и видеосъемка.

В акции примут участие глава Кировска В.В. Дядик., представители Комитета образования, культуры и спорта, педагогические работники школ, родители выпускников текущего года. Всего 15 человек.

К освещению мероприятия приглашают представителей местных СМИ. Для этого необходимо подать заявку в комитет образования. Срок - 8 февраля до 16 часов.

Телефон для справок 5-42-96 (Елена Александровна).

Официальный сайт органов местного самоуправления города Кировска Мурманской области