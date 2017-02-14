В Мурманской области стартовала Декада мужества

Декада мужества проводится по инициативе Общественного совета при УМВД России по Мурманской области в преддверии Дня защитника Отечества.

Старт Декаде был дан в отдельном батальоне ГИБДД УМВД России по Мурманской области. Сотрудники дорожной полиции вспомнили подвиг дагестанского полицейского Героя России Магомеда Нурбагандова. Вместе с председателем Общественного совета при УМВД области Алексеем Кузьминым они прикрепили на служебные автомобили специальные стикеры со словами «Работаем, брат!». Теперь стикеры памяти сотруднику полиции, до последних минут сохранившему верность Присяге и служебному долгу, размещены на всех патрульных автомобилях городского батальона ГИБДД.

Алексей Кузьмин, беседуя с сотрудниками ГИБДД, отметил, что в январе 2017 года Магомеду Нурбагандову исполнился бы 31 год. Именно поэтому при проведении Декады мужества членами Общественного совета было принято решение почтить его память: «Когда он произносил слова «Работайте, братья!», он не знал, что видеозапись, снятая боевиками, после его смерти попадет в руки правоохранителей. Это не наигранная ситуация, он действительно совершил героический поступок, не рассчитывая на ордены или медали. Для всех сотрудников полиции эти слова должны стать примером выполнения служебного долга», - подчеркнул Кузьмин.

В рамках Декады мужества, приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества, члены Общественного совета при областном управлении МВД России, общественных советов и ветеранских организаций территориальных ОВД встретятся с сотрудниками полиции, почтут память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, а также пообщаются со студентами и школьниками, чтобы рассказать им о работе стражей правопорядка.

Мероприятия, направленные повышение престижа службы в полиции и патриотическое воспитание молодежи, пройдут во всех территориальных органах МВД России в Мурманской области.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области