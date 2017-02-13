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13.02.2017 17:00

Передвижная детская библиотека побывала в гостях у школьников п. Туманный

Передвижная детская библиотека вновь побывала в поселке Туманный, где  сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки  встретились с учащимися Туманненской общеобразовательной школы.

Мурманские библиотекари провели для старшеклассников беседу-презентацию «Саамы - оленный народ», которая познакомила учащихся не только с жизнью и бытом, но и с легендами и сказаниями североного народа. Школьникам удалось послушать мелодии саамских напевов и звуки настоящего саамского бубна.
Учащиеся младших классов совершили увлекательное путешествие в волшебный мир Уолта Диснея.
В фойе школы все желающие смогли подобрать для себя новые книги и журналы.
 
/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
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