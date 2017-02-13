В Снежногорске возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений

В ОМВД России по ЗАТО Александровск поступило сообщение от очевидцев о драке между молодыми людьми в г. Снежногорске. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. В подъезде жилого дома на лестничной площадке сотрудники полиции обнаружили 16-летнего подростка с колото-резаными ранами, а также 19-летнего молодого человека с ножом в руке.

Подозреваемый в причинении телесных повреждений был задержан и доставлен в отдел полиции. Он признался в причинении вреда здоровью и рассказал полицейским, что причиной конфликта стали личные неприязненные отношения. В ходе ссоры он ударил несколько раз ножом подростка в плечо, руку и спину.

По факту в отношении ранее судимого за угон безработного жителя ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области