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13.02.2017 16:45

В Снежногорске возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений

В ОМВД России по ЗАТО Александровск поступило сообщение от очевидцев о драке между молодыми людьми в г. Снежногорске. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. В подъезде жилого дома на лестничной площадке сотрудники полиции обнаружили 16-летнего подростка с колото-резаными ранами, а также 19-летнего молодого человека с ножом в руке.

Подозреваемый в причинении телесных повреждений был задержан и доставлен в отдел полиции. Он признался в причинении вреда здоровью и рассказал полицейским, что причиной конфликта стали личные неприязненные отношения. В ходе ссоры он ударил несколько раз ножом подростка в плечо, руку и спину.

По факту в отношении ранее судимого за угон безработного жителя ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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