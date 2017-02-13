За десять лет обладателями сертификата на материнский капитал в Мурманской области стали более 38 тысяч семей

Ровно десять лет назад – в начале 2007 года – Пенсионный фонд РФ начал выдавать первые государственные сертификаты на материнский капитал. За это время его размер вырос с 250 до 453 тысяч рублей.

За десять лет обладателями сертификата стали 7,8 млн российских семей. В Мурманской области их число составило более 38 тысяч. Почти 40% семей региона средствами материнского капитала уже распорядились.

Изначально материнским капиталом можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Четыре раза Пенсионный фонд выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату: в 2009 и 2010 годах по 12 тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 тысяч рублей.

Самым популярным направлением использования материнского капитала по-прежнему остается улучшение жилищных условий. За все время действия программы в нашем регионе по этому направлению было подано более 13,5 тысячи заявлений. Из них более 8 тысяч семей решили частично или полностью погасить материнским капиталом жилищные кредиты, а 5,5 тысячи семей – улучшить жилищные условия без привлечения кредитных средств.

На обучение детей было подано 2,5 тысячи заявлений и более 40 заявлений – на перевод средств на накопительную пенсию мамы.

Пенсионным фондом многое делается для того, чтобы максимально облегчить семьям получение сертификата и распоряжение его средствами. Так, в настоящее время подать заявление на получение сертификата и на распоряжение его средствами можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Это в значительной степени экономит время молодым родителям. Для вступления в программу материнского капитала есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.



/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /