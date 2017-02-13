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13.02.2017 16:15

В Мурманске стартовал проект «Читай и выздоравливай»

В Мурманске состоялся старт проекта «Читай и выздоравливай», цель которого создание благоприятной среды, способствующей развитию читательских интересов и помогающей скорейшему выздоровлению детей.  Данный проект разработан Мурманской областной детско-юношеской библиотекой совместно с Мурманской детской клинической больницей.

Старт проекта приурочен к Международному дню дарения книг, который отмечается 14 февраля. В преддверии праздника Мурманская детская клиническая больница получила в подарок от библиотеки 7 комплектов детских книг и журналов.
Юных северян ждали  игры, загадки, конкурсы, веселые песни, сладкие призы для самых активных участников встречи. Изюминкой  программы стал визит двух кукол из библиотечного Музея театральной куклы. Буратино и Машенька проверили,  хорошо ли ребята знают книги, читают ли сказки, дружат ли с литературными героями.
 
/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
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