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13.02.2017 16:00

Северяне приняли участие в игровой программе «Смелый боец везде молодец»

На базе полярнинской городской организации «Всероссийское общество инвалидов» состоялась игровая программа для участников реабилитационных клубов «Ступени» и «Общение» централизованной клубной системы г. Полярный.

Участникам мероприятия было предложено совершить кругосветное путешествие на корабле своей мечты.
Для этого им было дано задание собрать из пазлов изображение судна и с помощью предложенных наборов букв дать название своему кораблю. Первыми к решению этой не простой задачи приступили дети. После того, как корабли были «построены», ребятам предстояло их раскрасить, а затем путем жеребьевки каждому участнику была назначена должность корабельных специальностей. Детям представилась возможность обыграть доставшуюся ему роль и в индивидуальных конкурсах показать себя с наилучшей стороны, проявив всю фантазию, находчивость и ловкость. Следующими проходили испытания взрослые участники клуба. По итогам игровой программы ребятам были вручены подарки, и всех ждали вкусные угощения и праздничное чаепитие.
 
/Централизованная клубная система г. Полярный/
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