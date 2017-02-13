На территории Мурманской области 9 северян пострадали в ДТП, 1 человек погиб

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести, 1 человек погиб.

10 февраля примерно в 11 часов 55 минут в Мончегорске на Грузовой улице водитель автомобиля «Тойота Королла», по предварительным данным не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем такси «Дэу Матиз». В результате происшествия водитель автомобиля «Дэу Матиз», 50-летний мужчина, скончался в медицинском учреждении, водитель автомобиля «Тойота Королла» и 4 пассажиров «Дэу Матиз» госпитализированы.

10 февраля около 18 часов 00 минут на 27 километре автодороги «Кола-Серебрянская ГЭС» водитель автомобиля «Митсубиси», выезжая с правого поворота, потеряла контроль над управлением автомобиля, в результате чего выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ». В результате происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля «ВАЗ», годовалый мальчик, обслужен амбулаторно.

10 февраля примерно в 20 часов 5 минут на 13 километре автодороги «Кировск-Коашва» водитель, управляя автомобилем «Вольво», не зарегистрированным в установленном порядке, при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус». В результате происшествия пассажир автомобиля «Форд Фокус» обслужен амбулаторно.

11 февраля около 19 часов 38 минут в Кировске на дворовом проезде улицы Ленинградская водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд 6-летнего мальчика, перебегавшего проезд. В результате происшествия ребенок обслужен амбулаторно.

12 февраля примерно в 07 часов 45 минут в Мурманске на улице Полярные Зори водитель, управляя автомобилем «Вольво», допустил наезд на девушку 23 лет, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате происшествия девушка была обслужена амбулаторно.

12 февраля в 21 часов 20 минут на 18-м километре автодороги «Кола – КПП Лотта» (Кольский район) произошло столкновение автомобиля «Фольксваген Пассат» под управлением 41-летнего мужчины, автомобиля «ВАЗ» под управлением 31-летнего мужчины и автомобиля «ВАЗ» под управлением мужчины 22-х лет. причиной аварии стал выезд водителя автомобиля «Фольксваген» на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. В результате происшествия 23-летний пассажир одной из машин был госпитализирован.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1293 нарушения Правил дорожного движения.

85 нарушений допущено пешеходами, 22 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 33 водителя.

Выявлено 23 нарушения, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 721 нарушение ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 228 столкновений с материальным ущербом.

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД России по Мурманской области