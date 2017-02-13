В Мурманске произошло ДТП с погибшим

Сегодня около 8 часов 30 минут на съезде с Ленинградского шоссе на улицу Подстаницкого произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Водитель автомобиля «Шевроле» по неустановленной причине допусти выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота». Следовавший за «Тойотой» водитель автомобиля «Шкода» не смог избежать ДТП и допустил столкновение с идущим впереди автомобилем.

В результате происшествия в тяжелом состоянии госпитализированы пассажирки автомобилей «Шевроле» и «Тойота». Водитель автомобиля «Шевроле» скончался в больнице. По факту данного ДТП проводится проверка.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области