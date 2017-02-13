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13.02.2017 15:30

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает мурманчан на фотовыставку «КАДРиль» фотоклуба «FLASH»

15 февраля в 18.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Мраморное фойе) состоится открытие фотовыставки «КАДРиль» североморского фотоклуба «FLASH».

На выставке будут представлены пейзажи и портреты, композиционные и репортажные снимки, позитивные и философские кадры.
Экспозиция посвящена десятилетию фотоклуба «FLASH». Он был создан в 2006 году для общения, обучения и совместного творчества людей, увлеченных фотографией. Сейчас клуб работает на базе Североморского Музейно-выставочного комплекса. Его участники – это дружный и веселый коллектив людей разного возраста, занимающихся искусством фотографии, активные творческие личности, для которых фотоаппарат и возможность самореализации – это главное жизненное кредо.


/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/
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