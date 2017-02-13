На очередном ток-шоу «Отцы и дети» мурманская молодежь познакомится с волонтерским движением

15 февраля в 14.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) пройдет ток-шоу «Отцы и дети» на тему «Волонтеры среди нас».

Учащиеся гимназии № 5, лицея № 2, строительного колледжа им. Н.Е. Момота и индустриального колледжа города Мурманска узнают, кто такой волонтер, что побуждает человека оторваться от собственных повседневных работ и помочь окружающим. Эксперты ток-шоу расскажут, как стать волонтером, какие волонтерские движения существуют в столице Заполярья.

В ток-шоу примут участие: Ирина Малышева, главный специалист отдела по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области; Никита Тихомиров, специалист по работе с молодежью Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе; Анастасия Шалаева, активный участник волонтерской и общественной деятельности; Роман Глек, директор благотворительного фонда помощи животным «Дворянская Губерния».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области