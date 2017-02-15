15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Уважаемые ветераны боевых действий, воины-интернационалисты! 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск прошла по мосту через Амударью, навсегда покинув Афганистан. Завершилась 10-летняя история войны, унесшей жизни 15 тысяч солдат и офицеров нашей армии. Более 50 тысяч человек получили ранения. Число же искалеченных войной душ и изломанных судеб не поддаётся подсчёту.

Афганская кампания, безусловно, стала огромной трагедией для нашей страны. Но такова цена статуса великой державы. В Афганистане наши воины не только защищали геополитические интересы СССР, но и противостояли глобальным угрозам, в полной мере проявившимся в XXI веке, – исламскому терроризму и распространению наркотиков.

Война в Афганистане – лишь один из множества конфликтов, в которых принимали участие советские и российские военнослужащие за последние полвека. И сегодня в небе и на земле Сирии наши соотечественники также исполняют свой воинский долг – на дальних подступах борются с террористической чумой, оберегая от смертельной опасности Россию и весь мир.

Всесторонняя поддержка ветеранов боевых действий, помощь в адаптации к мирной жизни, в исцелении душевных и телесных ран является святой обязанностью государства и общества.

Дорогие друзья! В этот день мы вместе с вами склоняем головы перед памятью ваших погибших товарищей. Мы благодарим вас за верность долгу и Отечеству, за ваше стремление привить подрастающему поколению ценности патриотизма и мужества.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, любви близких и всегда мирного неба!



Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин





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