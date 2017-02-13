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13.02.2017 15:00

Педагоги Мурманской области обменяются опытом физкультурно-оздоровительной работы с детьми

14 февраля в 10.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (ул. Буркова, 30) стартует областной марафон педагогического опыта и идей «Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми». 

Заявки на участие в марафоне представили более 200 педагогов: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, специалисты центров психолого-педагогической помощи детям, учителя начальных классов, учителя-предметники.

В течение трех дней в различных секциях педагоги поделятся своими практическими наработками в организации физкультурных и оздоровительных мероприятий, в реабилитационной и коррекционной работе с детьми, имеющими отклонения в здоровье. Участники марафона представят здоровьесберегающие приемы в педагогической практике, оздоровительно-развивающие программы и проекты, вариативные и нетрадиционные формы проведения физкультурных занятий и формирования у детей культуры здорового образа жизни.

На выставке «Формирование у детей ценностного отношения к здоровью» специалисты областной детско-юношеской библиотеки познакомят участников с информационными ресурсами по теме марафона и услугами библиотеки, а также проведут консультации и представят новую педагогическую литературу.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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