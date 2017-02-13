В списке пилотных регионов. Министр природных ресурсов и экологии РФ оценил приоритетные экологические проекты Заполярья

Елена Белкина.

Мурманская область вошла в число 25 пилотных российских регионов, где будет применяться самая современная система обращения с твердыми бытовыми отходами. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в регион министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. К Арктике и Мурманской области у министерства интерес особый. Здесь реализуются приоритетные проекты по охране окружающей среды. В 19-м году вступают в силу новые экологические требования к предприятиям. Понятно и внимание министра к Мурманскому морскому торговому порту, где внедряются самые современные природоохранные технологии. В этом году в бюджете компании на эти цели заложено более 320 миллионов рублей.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской: "Мы - арктический регион, Мурманскую область в качестве приоритета для себя поставили, и в этом году, я думаю, не раз здесь побываем. Мне здесь важно не только побывать, нужно многие проекты сдвинуть. И этот год должен быть в определенной степени прорывным. Так что Мурманская область для нас не чужая".

Одно из приоритетных направлений работы министерства - экологическое образование школьников и студентов, проведение специальных уроков, семинаров, лекций. В информационном центре атомохода "Ленин" Сергей Донской и Марина Ковтун встретились с учащимися "Лаборатории естествознания". Юным экологам они вручили плакетку "Сохраним природу Арктики вместе" и экземпляры "Красной книги Мурманской области". Также с главой области Сергей Донской обсудил расширение в Мурманске Центра по борьбе с аварийными разливами нефти, проведение учений и самое главное - систему обращения с твердыми бытовыми отходами.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мурманская область вошла в число 25 регионов пилотных, где будут применяться современная система обращения с твердыми бытовыми отходами. Мы к этой поре уже подготовились Проект у нас уже есть и есть концессионер, с которым подписано соглашение. Действительно, мы двигаемся в этом направлении быстрее чем другие субъекты РФ, но работа предстоит очень сложная".