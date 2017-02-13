В стрелковом клубе ДОСААФ состоялось лично-командное первенство по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди детей сотрудников правоохранительных органов и работников силовых структур Мурманской области, посвященное Дню защитника Отечества, в котором приняли участие 17 команд.

Целью мероприятия стала популяризация физической культуры и стрелкового спорта и определение лучших стрелков среди детей должностных лиц правоохранительных органов и силовых структур Мурманской области и членов их семей, обучение навыкам обращения с оружием среди молодежи области, формирование патриотического настроения, желания служить Родине.

В соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки УФССП России по Мурманской области представляла команда, состоящая из детей сотрудников аппарата и структурных подразделений Управления.

Наша команда в составе Романа Чиванова, Петра Папылева, Арсения Шибаева, Добрыни Гудова, Вячеслава Морозова и Анастасии Мартыненко стала второй год подряд победителем соревнований. В личном зачете Петр Папылев и Арсений Шибаев заняли первое и второе место.

Поздравляем юных спортсменов с очередной заслуженной победой!

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области